شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 221 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 216 فلس ثم 208 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 225 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 218 فلس وبين مستوى المقاومة هو 222 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط