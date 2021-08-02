شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاحد ليغلق عند مستوى 786 فلس ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح تهبط به لمستوى الدعم 760فلس كمستوى اول ثم 680 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 810 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 772 فلس وبين مستوى المقاومة هو 797 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط