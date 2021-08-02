الاقتصاد

بنك قطر الوطني (QNBK) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 02-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 18.24 ريال، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 18ريال، مكون نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 17.80 ريال كمستوى اول ثم 17.40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 18.30 ريال.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.84 ريال وبين مستوى المقاومة هو 18.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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