شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 247 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستويات قد تصل الى 244 فلس كمستوى اول ثم 235 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 251 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 245 فلس وبين مستوى المقاومة هو 248 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط