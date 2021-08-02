شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM) ينزلق لاسفل -تحليل صباحي- 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لاسفل في اولى جلسات الاسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 870 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض في الاجل القصير لمستويات قد تصل الى 860 فلس كمستوى اول ثم 840 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 890فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 866 فلس وبين مستوى المقاومة هو 873 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط