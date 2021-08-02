شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولاته امس الاحد منخفضا عند مستوى 18.80 فلس، الا انه استطاع ان يغلق مرتفعا عند مستوى 19.50 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 20 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 18 فلس كمستوىاول ثم 16 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 18.5 وبين مستوى المقاومة هو 20.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط