شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 19.96 ريال، في ظل تدني كميات التداول لثاني جلسة على التوالي، كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 19.20 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20.20 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 19.81 وبين مستوى المقاومة هو 20.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط