شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يرتفع لاعلى -تحليل صباحي- 02-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0.91 ريال، مصحوبا بظهور اشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 0.94 ريال كمستوى اول ثم 1.01 ريال، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 0.89 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.89 وبين مستوى المقاومة هو 0.93 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد