شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 % انخفاضا في أسعار الفلل السكنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع نفسه من 2020، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.8% فيما انخفضت أسعار كل من: العمائر السكنية بنسبة 0.2% والفلل بنسبة 2.3%، والشقق بنسبة 1.6%، والبيوت بنسبة 1.1%.

وأسهم انخفاض أسعار كل من: العقارات التجارية بنسبة 0.5%، والزراعية بنسبة 0.2% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.وقال تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات الصادر عن هيئة الإحصاء: إن القطاع السكني سجل ارتفاعًا بنسبة 0.8% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، ونظرًا لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

وأشار التقرير إلى أن القطاع التجاري سجل انخفاضًا بنسبة 0.5% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5%، ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار المعارض بنسبة 0.8% في حين لم تسجل أسعار العمائر والمراكز التجارية أي تغير نسبي يذكر، بينما سجل القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة 0.2% متأثرًا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.2%.

ووفقًا للتقرير، سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام الحالي استقرارًا نسبيًا؛ إذ انخفض بنسبة 0.03% على أساس ربعي مقارنة بالربع الأول من 2021، فيما ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 0.2% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.3%.

وأوضح التقرير أن من بين العقارات السكنية الأخرى انخفضت أسعار الفلل بنسبة 3.5% والشقق بنسبة 1.1% والبيوت بنسبة 0.5% على أساس ربعي، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

وبحسب التقرير، انخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.5% على أساس ربعي متأثرة بانخفاض قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5% والمعارض بنسبة 0.2%، في حين استقرت أسعار كل من العمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، ومن ناحية أخرى لم تسجل أسعار القطاع الزراعي أيضًا أي تغير نسبي يذكر في الربع الثاني من العام الحالي.