شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف جميل للخدمات اللوجيستية تشارك في إطلاق الأكاديمية السعودية اللوجيستية لتنمية المواهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، عن إطلاق الأكاديمية السعودية اللوجيستية، التي تهدف إلى تأهيل الشباب السعودي من الرجال والنساء لتطوير معارفهم ومهاراتهم التقنية في قطاع الخدمات اللوجيستية العالمي.

وتأتي مشاركة عبداللطيف جميل للخدمات اللوجيستية، وهي جزء من عبداللطيف جميل للأعمال، انطلاقًا من دورها كشريك في هذا البرنامج وواحدة من بين 11 شركة تابعة للقطاع الخاص تشارك في إطلاق الأكاديمية.

وقال رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية اللوجيستية ورئيس هيئة النقل العام، معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، إن برامج الأكاديمية ستكون متاحة مع بداية الفصل الدراسي المقبل، مؤكدًا أن إطلاق الأكاديمية يمثل إحدى المبادرات الرئيسية الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في إطار برنامج التنمية الصناعية الوطنية والخدمات اللوجيستية، والهادفة إلى تحسين أداء المراكز اللوجيستية وترسيخ وجودها في جميع أنحاء المملكة.

من جانبه، علق المهندس فيصل السمنودي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للأعمال قائلا: «تواصل عبداللطيف جميل دعمها لمبادرات رؤية السعودية 2030، ويُسعدنا أن نضع تراثنا الممتد إلى 75 عامًا، وخبراتنا الراسخة في مجال الخدمات اللوجيستية المحلية والدولية، بين يديّ حكومتنا لدعم إطلاق الأكاديمية السعودية اللوجيستية، كصرح وطني يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي إستراتيجي، تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للنقل واللوجيستيات، التي أعلنها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله ورعاه-».

وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية اللوجيستية ورئيس هيئة النقل العام، أن الأكاديمية تستهدف سبعة قطاعات أساسية هي: الخدمات البريدية اللوجيستية، النقل البحري والموانئ، التجارة الدولية والشحن والتصدير، النقل البري، التجارة الإلكترونية وإدارة المخازن والنقل الجوي.

وأقيم حفل الإطلاق بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية معالي صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معالي عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس هيئة النقل العام معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معالي الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.