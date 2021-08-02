شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات تطوير موقع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين في 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير موقع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية، ونستعرض في السطور التالية أهم المعلومات حول هذا المشروع.

١- يستهدف المشروع تسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية؛ باعتبارها مُلتقى للديانات السماوية الثلاث، كما أنه يعتبر قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها.

٢- مشروعات التطوير الرئيسية تبلغ عددها 14 مشروعا، ويوجد 100 من المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع في الموقع، كما يوجد بالموقع ما يزيد على 1000 عامل.

٣- المشروعات تشمل إنشاء ساحة السلام، وتطوير النُزل البيئي القائم، وتطوير منطقة استراحة السادات علي مساحة 12.6 فدان، فيما يركز تطوير النزل البيئي القائم علي الحفاظ البيئي، وإثراء تصميم اللاندسكيب، وربط منطقة استراحة السادات بساحة السلام كمنطقة زيارة سياحية واحدة، فضلاً عن تصميم اللاندسكيب ، ومدرجات مشاهدة، وحديقة متحفية في منطقة استراحة السادات.

٤- المشروعات تتضمن تصميم لاندسكيب بمسار المشاه الرئيسي بوادي الأربعين من مركز الزوار حتي مركز المدينة، وتطوير الحي السكني الجديد بالزيتونة، من خلال إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكنية المتوقعة للمدينة بعد التنمية.

٥- سيتم تصميم شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق مع مراعاة الشبكات والمرافق القائمة.

٦- من أهم المشروعات أيضا مشروع درء أخطار السيول ومعالجة مخرّات السيول التي تمت مراعاة مساراتها في تصميم المخطط العام للمدينة ومعالجتها بحيث تصبح عنصراً إيجابياً ضمن شبكة المسارات واللاندسكيب بالمدينة.

٧- المشروعات تشمل أيضاً تطوير منطقة إسكان البدو، من خلال تنسيق الموقع وإنشاء مركزين للخدمات، ووضع الدليل الإرشادي لتطوير المباني السكنية القائمة، وتطوير منطقة وادي الدير.

٨- من المقرر الانتهاء من المشروعات مطلع العام الجاي.