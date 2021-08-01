قبل طرحها.. أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيهاً

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "مصراوي" صور البنكنوت الجديدة لفئات 10 و20 جنيهاً البلاستيك الجديدة، والتي من المقرر أن يصدرها البنك المركزي المصري في نوفمبر المقبل.

وأشار الموقع إلى أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، كان قد اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه الفئات النقدية، التي سيتم طباعتها في مطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية، وهي تتميز بأنها أطول عمراً وأكثر أماناً.

وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.