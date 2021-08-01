شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات قطاع الورق الكرافت والتغليف والكرتون بالنصف الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد جابر وكيل المجلس التصديري للطباعة ، أن صادرات الورق الكرافت ارتفعت بشكل غير مسبوق لتسجل 3 مليون دولار في النصف الأول من 2021 مقابل 400 ألف دولار فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلي النشاط الكبير للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والتنسيق الدائم مع وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بملف الارتفاع بالصادرات في إطار رؤية الدولة للنهوض بقطاع التصدير.

وأضاف جابر في تصريحات خاصة، أن الورق الفلوتنج حقق 31.9 مليون دولار بالنصف الأول من 2021 مقابل 2.8 مليون دولار 2020 وأن قطاع التغليف حقق زيادة عامه 51٪ في 2021، مشيراً إلى أن تغليف الكرتون والشنط الورقية سجل ارتفاعا بنسبة 17 ٪ بواقع 25.9 مليون دولار 2051 مقابل 21.9 مليون دولار 2020

وكشف جابر، أن صادرات قطاع التغليف المرن يشهد ارتفاع 59 ٪ بواقع 171 مليون دولار في 2051 مقابل 107 مليون دولار 2020، لافتاً إلى أن تغليف بلاستيك حقق زيادة 42 ٪بواقع 64 مليون دولار 2021 مقابل 45 مليون دولار 2020.

وأكد أحمد جابر، أن المجلس يتابع بشكل دورى وضع الشركات العاملة في قطاع التصدير وكذلك الشركات الجديدة التي تحاول الدخول للسوق التصديرى، عبر توعيتهم وإتاحة كافة المعلومات عن الأسواق التصديرية، وأبرز الأسواق التي يمكن الدخول إليها خلال الفترة المقبلة.

وأشار وكيل المجلس إلى ضرورة تطوير ملف الصادرات وتطوير سلاسل الإمداد والتوريد وتأهيل شركات مصرية جديدة وخلق قاعدة صناعية قوية لجذب الاستثمارات، وتطوير منظومة الجمارك المصرية لتيسير عمل المصدرين، وجعل حاويات التصدير ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض التصدير أولوية، ومنح مزيد من التسهيلات عند التصدير، وذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على مناخ التصدير.