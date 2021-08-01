شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 1-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 1-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.149 مليار جنيه.



إيقاف تداول 37 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 37 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشمس للإسكان والتعمير، الدلتا للسكر، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الدلتا للسكر، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية لاستصلاح الأراضي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شركة النصر للأعمال المدنية، القاهرة للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، الألومنيوم العربية، جنوب الوادي للأسمنت، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، التعمير والاستشارات الهندسية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة. إيقاف تداول 37 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 37 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشمس للإسكان والتعمير، الدلتا للسكر، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الدلتا للسكر، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية لاستصلاح الأراضي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شركة النصر للأعمال المدنية، القاهرة للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، الألومنيوم العربية، جنوب الوادي للأسمنت، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، التعمير والاستشارات الهندسية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية للمحابس، دلتا للإنشاء والتعمير، المصرية للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العالمية للاستثمار والتنمية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر للفنادق، بنك الكويت الوطني-مصر، حديد عز، مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، العبوات الطبية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 5.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.149 مليار جنيه. البورصة تربح 5.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.149 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 574.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.4 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.06%، والعرب على 12.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 305.5 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 57 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.04 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 363.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63%، ليغلق عند مستوى 10810 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2390 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13268 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4217 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3793 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3019 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، ابن سينا فارما، المجموعة المصرية العقارية، النعيم القابضة للاستثمارات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-راود، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مليون سهم، 5 آلاف سهم، 9.1 مليون سهم، 24.3 مليون سهم، 3.7 مليون سهم، 350 ألف سهم، 175 ألف سهم، 29 ألف سهم، 30773 سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات تنمية للاستثمار العقاري، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، رواد السياحة-راود، 180 ألف سهم، 200 ألف سهم، 16540 سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، ابن سينا فارما، المجموعة المصرية العقارية، النعيم القابضة للاستثمارات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-راود، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مليون سهم، 5 آلاف سهم، 9.1 مليون سهم، 24.3 مليون سهم، 3.7 مليون سهم، 350 ألف سهم، 175 ألف سهم، 29 ألف سهم، 30773 سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات تنمية للاستثمار العقاري، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، رواد السياحة-راود، 180 ألف سهم، 200 ألف سهم، 16540 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات أكتوبر فارما، المهندس للتأمين، النعيم القابضة للاستثمارات، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي 1850 سهم، 644.8 ألف سهم، 350 ألف سهم، 6.6 مليون سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ابن سينا فارما، المصرية للمنتجعات السياحية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، 20 ألف سهم، 24.3 مليون سهم، 1.04 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 750 سهم، واشترت إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، راية القابضة للاستثمارات المالية 20489 سهم، 22189 سهم، على التوالي.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 70.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 351.6 مليون جنيه.

وأعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، بيع المساهم الأهلي كابيتال القابضة 9.1 مليون سهم بسعر 3.562 جنيه بإجمالي 32.5 مليون جنيه لتنخفض حصته من 21.34% إلى 20.64%، وتن تنفيذ الصفقة من خلال شركة فاروس لتداول الأوراق المالية.

نتائج أعمالأعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها، وحققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، صافي ربح بلغ 17.578 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى يونيو 2021 مقابل 8.082 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020 بمعدل تغير بلغ نحو 117.5%. نتائج أعمالأعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها، وحققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، صافي ربح بلغ 17.578 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى يونيو 2021 مقابل 8.082 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020 بمعدل تغير بلغ نحو 117.5%.

أرجعت الشركة الفائض نتيجة تأثر الفائض بنحو 2.989 مليون جنيه أرباح رأسمالية تمثل صافي قيمة بيع أصول، فيما حد من زيادة الفائض انخفاض الكميات المطحونة من الأقماح لإنتاج الدقيق 82% بمقدار 14498 طن خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض الحصص المنصرفة للمخابز وتأثير التوجيه الوزاري رقم 36 بتاريخ 8 أغسطس الماضي على الرغم من قيام الشركة بشحن كمية 5460 طن دقيق 82% تعادل 6659 طن قمح للشركات الشيشقية، كما تحملت الفترة الحالية الزيادات في أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج من وقود وكهرباء ومياه وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف.