شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 67.307 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.8%، وجاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 38.6 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 7.9%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 38.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 35.6 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 31.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%.

وجاء فى المركز السادس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 21.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 19.5 مليار جنيه بنسبة 4%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 14.9 مليار جنيه بنسبة 3.1%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 12 مليار جنيه، و 10.7 مليار جنيه، بنسبة 2.5%، 2.2% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.73% ليغلق عند مستوى 10742.23 نقطة، خلال جلسات شهر يوليو-لأول مرة منذ 6 شهور والثاني خلال العام- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 18.97% ليغلق عند مستوى 2763.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 14.13% مغلقًا عند مستوى 3742 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.26% مغلقًا عند مستوى 13231.03 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 25.45% ليغلق عند مستوى 3018.49 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 34.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 701.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.1%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 357.1 مليار جنيه إلى 370.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 115.3 مليار جنيه إلى 125.9 مليار جنيه بنسبة نمو 9.2%.