شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 1-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 1-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.149 مليار جنيه.



إيقاف تداول 37 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 37 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشمس للإسكان والتعمير، الدلتا للسكر، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الدلتا للسكر، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية لاستصلاح الأراضي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شركة النصر للأعمال المدنية، القاهرة للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، الألومنيوم العربية، جنوب الوادي للأسمنت، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، التعمير والاستشارات الهندسية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة. إيقاف تداول 37 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 37 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشمس للإسكان والتعمير، الدلتا للسكر، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الدلتا للسكر، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية لاستصلاح الأراضي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شركة النصر للأعمال المدنية، القاهرة للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، الألومنيوم العربية، جنوب الوادي للأسمنت، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، التعمير والاستشارات الهندسية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية للمحابس، دلتا للإنشاء والتعمير، المصرية للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العالمية للاستثمار والتنمية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر للفنادق، بنك الكويت الوطني-مصر، حديد عز، مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، العبوات الطبية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 5.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.149 مليار جنيه. البورصة تربح 5.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.149 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 574.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.4 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.06%، والعرب على 12.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 305.5 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 57 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.04 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 363.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63%، ليغلق عند مستوى 10810 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2390 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13268 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4217 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3793 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3019 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 37.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.61%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 38.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.48%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 22.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 10.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 15.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.28%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 1.122 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.88%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.877 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.88%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 53.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.63%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 2.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.58%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 61.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.