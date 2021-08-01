710 ملايين أرباح مصرف الإنماء في الربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل مصرف الإنماء أرباحا صافية في الربع الثاني بلغت 710 ملايين ريال مقابل 573 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة زيادة 24%.

وأشارت النتائج المالية للمصرف إلى أن إجمالي ربح العمليات بلغ 1.65 مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 1.33مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 24%.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 1.35 مليار ريال، مقابل 943 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 43 %. وبلغت ربحية السهم 0.68 ريال، مقابل 0.47 ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 24.2% ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، والدخل من العمليات الأخرى، وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.9% نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف رواتب الموظفين، قابل ذلك انخفاض في مصروف الاستهلاك.