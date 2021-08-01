3.6 مليارات أرباح مصرف الراجحي خلال الربع الثاني بارتفاع 48%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مصرف الراجحي أرباحا صافية في الربع الثاني بقيمة 3.6 مليارات ريال مقابل 2.4 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق مسجلا زيادة نسبتها 48%.

وأشارت النتائج المالية للمصرف أمس أن إجمالي ربح العمليات بلغ 6.33 مليارات ريال خلال الربع الثاني مقابل 4.8 مليارات ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 32%.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول من العام الجاري بلغ صافي الربح 6.9 مليارات ريال، مقابل 4.8 مليارات ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 44 %. وبلغت ربحية السهم 2.78 ريال، مقابل 1.93 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضح المصرف أن ارتفع صافي الدخل للربع الثاني جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 31.8%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية والدخل من العمليات الأخرى.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10.6% نتيجة ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض مصروف الاستهلاك. بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 458 مليون ريال إلى 584 مليون ريال بنسبة 27.5%.

وأشار إلى أن الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 25.7% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض الدخل من تحويل العملات الأجنبية.