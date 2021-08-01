شكرا لقرائتكم خبر 1170 % تغطية اكتتاب الأفراد في التنمية الغذائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت نسبة التغطية في أسهم شركة التنمية الغذائية المطروحة للمكتتبين الأفراد 1170.48%، فيما بلغ عدد المكتتبين الأفراد 69,598 مكتتبا قاموا بضخ 470,532,290 ريالا للاكتتاب في 600,000 سهم بسعر 67 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وذلك بحسب بيان صادر عن شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في طرح شركة التنمية الغذائية.

وأوضحت «السعودي الفرنسي «أنه بناء على ما نصت عليه نشرة الإصدار، فقد تم تخصيص 600,000 سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 5,400,000 سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

ونوهت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بأن الجهات المستلمة سوف تعمل على إنهاء إجراءات رد الفائض في موعد أقصاه الأربعاء المقبل (04/08/2021م)، وأن إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية سيكون بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج في موقع السوق المالية السعودية «تداول».

