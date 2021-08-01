1170 % تغطية اكتتاب الأفراد في التنمية الغذائية

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وأوضحت «السعودي الفرنسي «أنه بناء على ما نصت عليه نشرة الإصدار، فقد تم تخصيص 600,000 سهم عادي للمكتتبين الأفراد تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بينما تم تخصيص 5,400,000 سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي والتي تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.
ونوهت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بأن الجهات المستلمة سوف تعمل على إنهاء إجراءات رد الفائض في موعد أقصاه الأربعاء المقبل (04/08/2021م)، وأن إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية سيكون بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج في موقع السوق المالية السعودية «تداول».
- نسبة التغطية 1170.48 %
- عدد المكتتبين 69,598 مكتتبا.
- عدد الأسهم 600,000.
- سعر السهم 67 ريالا.
- مبالغ الاكتتاب 470,532,290 ريالا.
- التخصيص 600,000
- سهم عادي تمثل
- %10 من إجمالي الأسهم المطروحة.
- رد الفائض في04/08/2021.
- الإدراج في السوق المالية سيحدد لاحقا.
- اكتتاب الأفراد في شركة التنمية الغذائية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.