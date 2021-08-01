ارتفاع أرباح بنك الرياض 42% في الربع الثاني

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ووفق النتائج المالية للبنك والمعلنة أمس، بلغ إجمالي ربح العمليات 2.97 مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 2.7 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 9.9%.
وعلى صعيد نتائج النصف الأول، فقد ارتفعت الأرباح بنسبة 13%، إلى 2.86 مليار ريال مقارنة بأرباح 2.54 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.
وأرجع البنك الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 42.2% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات إلى جانب انخفاض إجمالي مصاريف العمليات.
ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.9% نتيجة للارتفاع في صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، قابله جزئيا انخفاض في صافي دخل تحويل عملات أجنبية.
كما أن إجمالي مصاريف العمليات شهدت انخفاضا بنسبة 16.4% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، قابله جزئيا ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها.
كما أرجع البنك الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 12.8%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات إلى جانب انخفاض إجمالي مصاريف العمليات.
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