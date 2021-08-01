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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 20,137 زيارة ميدانية نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ضبط خلالها 3755 مخالفة لأنظمة العمل وللإجراءات الاحترازية في مقرات العمل خلال يوليو الحالي. وشملت الزيارات من خلال فرق التفتيش الميداني منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا ، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، حيث تم توجيه 813 إنذارا للمنشآت المخالفة. ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين. وبين أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، مؤكدا ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق «معا للرصد»، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد «19911».

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