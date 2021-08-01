1829 مركبا

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وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري اهتمام الدولة بمهنة صيد السمك والروبيان، وتطوير العاملين في هذه المهنة، من خلال إنشاء مرافئ الصيد النموذجية، وتقديم الدعم والتطوير للصيادين عبر القروض والإعانات، والعمل على توطين هذه المهنة، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن حصيلة موسم صيد الروبيان سيكون لها مردود اقتصادي كبير على أبناء المنطقة، وحافز لتطور المهنة وتوطينها، متوقعا أن أسعار الروبيان لهذا العام 2021م ستكون للمن الواحد (16 كيلو) للروبيان الصغير 200 ريال، والروبيان الوسط 350 ريالا، والروبيان الكبير 500 ريال، والروبيان الجامبو 650 ريالا، مشيرا إلى أن كميات الروبيان للموسم الماضي 2020 بلغت 6430 طنا.
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