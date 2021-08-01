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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أساسيات التسويق الالكتروني، عنوان دورة تدريبية نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها عبر منصتها الافتراضية على برنامج Zoom. وناقشت الدورة أساسيات التسويق الرقمي من خلال مجموعة من التمارين العملية والنماذج الواقعية لمساعدة المتدرب على اكتساب المزيد من المعرفة وترجمتها على أرض الواقع، وكيفية الحصول على شهادة معتمدة باكتساب مهارات رقمية حقيقية، وأهم مبادئ التسويق الالكتروني، ومعرفة المحتوى، واستراتيجيات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



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