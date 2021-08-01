شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التنفيذي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تأتي هذه الخطوة لتعزيز الأداء الإعلامي والاتصالي في الهيئة، تحقيقا للشفافية، كما أنها ستسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات التي تعنى بها الملكية الفكرية.
ويمتلك الحكمي خبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية.
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