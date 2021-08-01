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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، أصدر قرارا يقضي بتكليف ياسر الحكمي متحدثا رسميا باسم الهيئة.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز الأداء الإعلامي والاتصالي في الهيئة، تحقيقا للشفافية، كما أنها ستسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات التي تعنى بها الملكية الفكرية.

ويمتلك الحكمي خبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية.