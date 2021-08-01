شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة طفرة غير مسبوقة في حياة أهل الريف ومشروعات المبادرة 700 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم عبد الوهاب، نائب رئيس شركة النصر للمبانى والإنشاءات إيجيكو، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت طفرة غير مسبوقة فى حياة أهل الريف وصعيد مصر .

وتأتى مبادرة "حياة كريمة" فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، لتجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، وتعد هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري بتكلفة تصل لـ700 مليار جنيه.

أضاف حازم عبد الوهاب ل" الخليج 365" أن ما يتم عبارة عن تأسيس مستوى معيشة كريمة لكل الناس في مصر حوالى 60 مليون مواطن في مختلف المراكز والمدن والقرى ، لافتا أن حياة كريمة مباردة عظيمة تتم لأول مرة في تاريخ مصر وهى مبادرة حظيت بإشادة دولية كبيرة نظرا لأهميتها التنموية.

وحول استفادة الشركات منها، أشار إلى أن مئات الشركات سواء قطاع الأعمال العام أو الخاص استفادت من المبادرة من خلال دخولها في العديد من المشروعات وتنفيذها ولا سيما ان مشروعات المبادرة تصل لنحو 700 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم جدا تحملته الدولة في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين.