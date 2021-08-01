شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 14 قطاعًا بالبورصة المصرية في أولى جلسات أغسطس على رأسها مواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أغسطس، إذ ارتفع 14 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 3.12%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.15%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.11%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.77%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.16%، وصعد قطاعي البنوك والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.93%، 0.9%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.78%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.68%.

كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.37%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.27%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.17%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.03%، فيما تراجعت 3 قطاعات وهي خدمات النقل والشحن والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه بنسبة 0.56%، 0.45%، 0.2%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.149 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 574.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.4 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.06%، والعرب على 12.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 305.5 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 57 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.04 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 363.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63%، ليغلق عند مستوى 10810 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2390 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13268 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4217 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 2809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3793 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3019 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 54 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.