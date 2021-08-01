شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك تمهيدا لاحتفالية افتتاح مشروع تطوير طريق الكباش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الترميم من وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع عدد من خريجي أقسام الترميم بجامعتي الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر، من ترميم ما يقرب من 60٪ من أعمال ترميم العمود الأول بصالة الأعمدة الكبري بمعبد الكرنك و إظهار ألوانه الأصلية، وذلك بعد إزالة آثار التلف التي سببتها عوامل التعرية وجاري استكمال أعمال الترميم لباقي الأعمدة تباعا.



صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، موضحا أن أعمال الترميم الجارية بصالة الأعمدة الكبري بمعبد الكرنك سوف تشمل ترميم الأعمدة التي علي هيئة زهرة البردي المفتوح كمرحلة أولى، ثم باقي الأعمدة كمرحلة ثانية، وذلك تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير طريق الكباش في احتفالية كبري. الأعلى للآثار

وعن أعمال الترميم بمعبد الكرنك أشار غريب سنبل استشاري الحفظ والترميم بالمجلس الآعلي للآثار، إلى أنها تشمل صالة الأعمدة الكبرى حيث جاري العمل الآن علي إزالة الأتربة ومعالجة آثار عوامل التعرية من علي الأعمدة والبالغ عددها 134 عمودًا و ارتفاع كل واحد منها نحو 20 مترًا، بالاضافة إلى ترميم الزخارف والكتابات الهيروغليفية بها و إظهارها بشكل واضح، لافتا إلي أن أعمال الترميم شملت أيضا تمثال الملك تحتمس الثاني الموجود بالصرح الثامن بمعبد الكرنك.



عمليات الترميم

وأضاف أنه جاري أيضا البدء في مشروع ترميم صالة الأعمدة بمعبد الأقصر، مؤكدا على أن الأعمال بالمعبدين تتم بناء على دراسات علمية دقيقة قام بها فريق العمل للوقوف على أنسب طرق الترميم، والتي تتناسب مع الحالة الراهنة للأثر، وتتسق مع الأسس العلمية التي أقرتها المواثيق الدولية.