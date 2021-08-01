شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتكوين" تنخفض إلى 41 ألف و 432 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3ر0% منذ الساعة 5 من مساء السبت لتصل إلى 41 ألفا و 432 دولار في الساعة 10 من صباح اليوم الأحد في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 5ر3%، حيث يتم تداولها بين 41 ألفا و182 دولار و 42 ألفا و606 دولارات. وانخفضت الآن بنسبة 36% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وأضافت عملة بيتكوين 9ر8% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 43% حتى الآن هذا العام.