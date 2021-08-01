قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين

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وأوضحت الوزارة أنه من المنتظر أن يسهم هذا القرار في توفير عدد من الفرص الوظيفية في مهن ووظائف خدمة العملاء، حيث يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة، واتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات التي أبرمتها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تهدف لتمكين العاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء من أبناء وبنات الوطن للحصول على فرص وظيفية لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتحسين جودة تجربة العميل في المملكة.
وقد استهدف القرار جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء عن بعد، سواء عن طريق الهاتف أو البريد الالكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر، إضافة إلى عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها أصحاب الأعمال تقديم العمل عن بعد.
وستقدم الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممكنات الدعم للقرار، من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامج لدعم التوظيف والتدريب والتوجيه والإرشاد المهني، ومبادرة توطين مراكز الاتصال والتعهيد التقني التي توفر محفزات مادية ومعنوية لتوطين المراكز في المملكة، وكذلك التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتقديم برامج عدة للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، من خلال قنوات التدريب والدعم، مثل «تمهير ودروب وصيفي وأكاديمية هدف للقيادة والبوابة السعودية للموارد البشرية».
المهن التي يستهدفها القرار:
- جميع المهن والوظائف المقدمة في مراكز الاتصال لخدمة العملاء عن بعد، سواء عن طريق الهاتف أو البريد الالكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر
- عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها أصحاب الأعمال تقديم العمل عن بعد
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