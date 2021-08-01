أرباح هائلة لشركات الأدوية من المبيعات.. الجارديان البريطانية: لقاحات كورونا لا تعود بالنفع فقط على البشر

الشارقة - اميمة ياسر -

في الوقت الذي تساهم فيه لقاحات فيروس كورونا في الحد من تسجيل مئات الآلاف من الوفيات والسماح بالعودة إلى الحياة الطبيعية، فإنها في الوقت ذاته تعود بالنفع من ناحية الأرباح على بعض شركات الأدوية ، حيث تدر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد أرباحا بشكل كبير على بعض شركات الأدوية.

وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير لها، إنه في يونيو الماضي، قدر المحللون أن تصل قيمة السوق العالمية للقاحات إلى 70 مليار دولار (50 مليار جنيه إسترليني) هذا العام، لكن هذا الرقم قد يصبح أعلى مع انتشار متغير دلتا من فيروس كورونا وإجراء العلماء لنقاش حول ما إذا كان الناس سيحتاجون إلى جرعات معززة من الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "موديرنا"، التي تلقت تمويلاً من الإدارة الأمريكية لتطوير لقاحها، ستكشف يوم الخميس المقبل مقدار ما حققته في الربع الثاني من العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى تحقيقها عائدات بقيمة 19.2 مليار دولار من اللقاح في مايو الماضي، لكن هذا التقدير قد يرتفع هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أنه جانب شركة "فايزر" الأمريكية، ستأخذ "موديرنا" نصيب الأسد من أرباح لقاح كورونا العالمية، وتتقاضى الشركات أكثر من 30 دولاراً للشخص مقابل الجرعتين المطلوبتين في أوروبا والولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن أكبر شركة لتصنيع الأدوية في بريطانيا "استرازينيكا"، وشركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، تعهدتا بتقديم منتجاتها على أساس غير هادف للربح حتى ينتهي الوباء.

وبحسب الصحيفة، فقد حققت شركة "فايزر" الأمريكية 11.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته مع بيونتيك الألمانية، ورفعت الأسبوع الماضي توقعات مبيعاتها لعام 2021 لهذ اللقاح إلى 33.5 مليار دولار من 26 مليار دولار.

كما قامت الشركتان بتعديل لقاح "ميرنا" الخاص بهما لاستهداف متغير دلتا وسيبدأ اختباره على البشر هذا الشهر.

وقالت الصحيفة إن اللقاح أدى إلى تغيير ثروات شركة موديرنا، إذ حققت أرباحها الفصلية الأولى بفضل عائداتها البالغة 1.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.