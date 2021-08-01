شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أنشطة صندوق مصر السيادى.. الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أنشطة صندوق مصر السيادى منذ تم تأسيسه فى 2018 تعرف على أبرز أنشطة الصندوق خلال الفترة الماضية.

انطلقت منصة استثمار مشتركة بين صندوق مصر السيادي ودولة الإمارات متمثلة في شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ بقيمة ٢٠ مليار دولار، وتهدف المنصة إلى تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدوى اقتصادية واجتماعية كبيرة لكلا البلدين، خاصة في في مجال الخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية.

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، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي ("البنك") عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار جنيه وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية لقانون البنوك المصري

وسوف يتم تنفيذ الصفقة من خلال إصدار أسهم زيادة رأس المال على أن تقوم المجموعة المالية هيرميس بالاكتتاب في عدد 423 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه، ويقوم صندوق مصر السيادي بالاكتتاب في عدد 207 ملايين سهم من أسهم الزيادة بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار جنيه، وذلك بسعر 6.03 جنيه للسهم.

ومن المقرر بعد تنفيذ زيادة رأس المال أن تصبح المجموعة المالية هيرميس أكبر مساهم في بنك الاستثمار العربي بحصة 51%، ويليها صندوق مصر السيادي بحصة 25%، بينما يحتفظ المساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي بحصة 24% المتبقية بعد إتمام الاستحواذ على حصة مساهمي الأقلية الحاليين وقبل الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال.

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ADQ

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- أبريل ٢٠٢١- أعلن صندوق مصر السيادي عن طرح كراسة الشروط لاستغلال مجمع التحرير خلال أبريل الحالي، وذلك لتطوير المجمع بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون لدى الصندوق محافظ عقارية ضخمة في منطقة وسط البلد تحتاج إلى مطورين عقاريين لوضع أفضل المخططات للاستفادة منها– مارس ٢٠٢١ – استثمر الصندوق بحصة أقلية في حدود١٠٪ في صفقة استحواذ شركة أبوظبي التنموية القابضةعلى شركة آمون للأدويةبقيمة ٢٥٠ مليون جنيه – مارس ٢٠٢١ وقع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع مجموعة “جيمس مصر” للتعليم لتطوير وإدارة مدرستين غرب القاهرة، مستفيدا من أصول الدولة المنقولة إليه لتفعيل استراتيجيته الهادفة إلى تعظيم العائد من تلك الأصوليدرس عملاق بترول ابوظبى شركة “ادنوك”، شراء حصة في شركة “وطنية للبترول” التي تمتلك أكثر من ٢٠٠ محطة، وهي أولى الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التي يتم طرحها على المستثمرين، وجاء ذلك الاقتراح لشراء الملكية الكاملة للشركة الوطنية للبترول بالمشاركة مع صندوق مصر السيادي– نوفمبر ٢٠٢٠- وقعت الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي و٤ شركات من القطاع الخاص، عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية تحت أسم “نيرك”والتي تم تأسيسيها وفقا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعةوالمستلزمات الطبية – أكتوبر٢٠٢٠، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين المصرية بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية، وفقا للمناطق الأكثر احتياجا في المحافظات المختلفةي و وزارة الكهرباء- سبتمبر ٢٠٢٠ – يهدف الاتفاق لتعظيم قيمة الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية، وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها سواء فى مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، حيث ساهم الصندوق في توقيع اتفاقيات تصدير كهرباء مع ليبيا والأردن، كما تم توقيع اتفاقية مبدئية مع قبرص واليونان لمشروع الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي في ٢٠١٩.بمنطقة “باب العزبة”- يونيو٢٠٢٠ – وقع الصندوق عقدا لتطوير المناطق الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وذلك رغبة في إحياء المناطق الآثرية وإعلاء قيمتها التاريخية و الاقتصاديةدي و شركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشيونال – مايو ٢٠٢٠- يهدف لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحي، ويبلغ حجم الصندوق المستهدف ٣٠٠ مليون دولار كمرحلة أولية ويهدف إلى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر في مصرر – فبرابر٢٠٢٠- وقع صندوق مصر السيادي اتفاق تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستثمار في شركاته المتعددة حيث تم اختيار شركتي ( الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) وشركة الوطنية للبترول للأستثمار بهما، وتم وضع صحيفة استثمار لهذه الشركات وسيتم طرحها للقطاع الخاص للاستثمار فيها كمرحلة اولى ثم سيتم طرحها في البورصة المصرية، وستكون متاحة لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة المصرية، حيث أصبح الصندوق عضواً رسمياً في رابطة المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية، كما وضع معهد صناديق الثروة العالمية صندوق مصر السيادي ضمن قائمة تصنيف صناديق الثروة العالمية، وقد احتل المرتبة 41 بين صناديق الثروة العالمية التي يصنفها المعهد، والبالغ عددها 95 صندوقاً، بإجمالي أصول 8,3 تريليون دولار.