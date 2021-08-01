شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصناعات الهندسية: حياة كريمة مبادرة ترسى دعائم التنمية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن مبادرة حياة كريمة أحد دعائم التنمية في العصر الحالي، وبادرة خير على المجتمع المصرى ككل سواء الشعب أو الشركات .

وتعد مبادرة حياة كريمة، المبادرة الأهم فى تاريخ تطوير مصر، خاصة تطوير الريف المصرى، حيث تستهدف المبادرة تحسين جودة الحياة لـ58 مليون مواطن بتكلفة تزيد عن 700 مليار جنيه فى 1500 مركز ومدينة وقرية وتابع.

أضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365" أن المبادرة تقدم أساليب تنموية كثيرة وتقدم كافة أنواع الخدمات وتشغيل العمالة والاهتمام بالأسر بهدف توفير حياة كريمة، وتوفير خدمات ميسرة وخدمات فعلية على أرض الواقع في مختلف القرى والنجوع.

أوضح الفقى أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمبادرة بدليل تحويلها لمشروع قومى وبالتالي تم عمل ميزانية ضخمة لها حوالى 700 مليار جنيه مما سيساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وتحقيق حالة من الرخاء وعمل تنمية اجتماعية .

وأضاف إنه ما دام هناك اصلاح اجتماعى، سيكون فيه إصلاح اقتصاد لآن التنمية تعنى العمال والشركات، وبالتالي سيتم استخدام أساليب حديثة في الإدارة والتنمية وتحسين مهارات العمال.