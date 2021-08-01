شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. "التنظيم والإدارة" يصدر قرار ترقية الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الاحد 1-8-2021 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها اصدار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016،

"التنظيم والإدارة" يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيق إلكتروني خلال أيام يتمكن الموظف من خلاله معرفة مدى أحقيته في الترقية.

ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2/11/2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.

ويُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

التصديري للطباعة والتغليف: 436.5 مليون دولار صادرات القطاع خلال 6 أشهر

ذكر المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن صادرات القطاع ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 39% لتسجل ما قيمته 436.5 مليون دولار مقابل 314.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي.

وأكد المجلس - في تقريره الشهري الصادر اليوم الأحد - ارتفاع صادرات قطاع التعبئة بنحو 51% ليبلغ 284.4 مليون دولار مقابل 188.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي، كما ارتفعت صادرات الورق بنحو 21% لتبلغ 142.5 مليون دولار مقارنة بنحو 118.2 مليون دولار.

وأضاف أن صادرات الكتب والطباعة ارتفعت بنحو 42% لتبلغ نحو 7.5 مليون دولار مقابل 5.3 مليون دولار، فيما بلغت صادرات قطاع المصنفات الفنية نحو 2.1 مليون دولار مقابل 2.2 مليون دولار بتراجع طفيف بلغت نسبته 5%.

جهاز الإحصاء يستعد لافتتاح أطول مرصد إحصائى ويعلن التفاصيل الأحد المقبل

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد المقبل، مؤتمرا صحفيا لعرض آخر التطورات الخاصة بالمرصد الاحصائى الجديد الذى يستعد جهاز الإحصاء لافتتاحه على غرار الساعة السكانية.

ومن المقرر أن يعرض المرصد الجديد مجموعة من الاحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك على شاشة إليكترونية على طول مبنى مقر الجهاز بشارع صلاح سالم 24 متر×9، لرصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافيا وفكريا، في إطار توجه الدولة نحو بناء المواطن المصرى.

المالية: السماح بالتخليص الجمركى المُسبق بسداد 30% فقط من الضرائب المبدئية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج، موضحًا أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

إطلاق منتدي الأعمال المصري التشيكي من التجارة البينية إلي التعاون الثلاثي

أعلن ياكوف كولهانك وزير خارجية التشيك عن بدء مؤسسات التمويل والبنوك التشيكية لمساندة شركات وطنها لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية ودعم التجارة البينية مشيرا الي قام بنك دعم الصادرات التشيكي لتخصيص 300 مليون دولار لضخها بالسوق المصرية وهو ما يمثل حوالي 75% من حجم الصادرات الحالي للمنتجات التشيكية في السوق المصرية .

وجاء ذلك خلال منتدي الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرفة التجارئية برئاسة المهندس ابراهيم محمود العربي والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصرية والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية .

وأضاف كولهانك أن ما تشهده مصر حاليا من ثورة اقتصادية في كافة المجالات وضع مصر علي قائمة الاقتصاديات الأعلي نموا ليس فقط في افريقيا وانما علي المستوي العالمي حيث استطاع الاقتصاد المصري من تحقيق نموا ايجابيا مستمرا حتي في خلال التحديات الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعثر الاقتصاد العالمي .