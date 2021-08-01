شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية والإمارات فى أولى جلسات أغسطس.. وهبوط بقطر والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أغسطس، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.49% رابحًا 54.22 نقطة ليغلق عند مستوى 11066.93 نقطة، وصعدت الأسواق الإماراتية، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.16% خاسراً 16.84 نقطة ليغلق عند مستوى 10736.44 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.20% خاسرًا 3.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1593.85 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.49% رابحًا 54.22 نقطة ليغلق عند مستوى 11066.93 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.02% رابحًا 251.71 نقطة ليغلق عند مستوى 24911.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 252.2 مليون سهم بقيمة 8.04 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.73%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.98%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.66%، 0.62%، على النوالي، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.59%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.91%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.55%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.12%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.11%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية بنسبة 0.05%، 0.04%، على التوالي.

وقفز 118 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 9.04%، ثم سهم "الرياض ريت" بنسبة 7.17%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 6.70%، وتراجع 68 سهمًا على رأسها سهم "التأمين العربية" بنسبة 4.49%، ثم سهم "أسمنت ينبع" بنسبة 3.32%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 2.21%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 616 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.57% رابحًا 15.87 نقطة ليغلق عند مستوى 2781.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 97 مليون سهم محققة ما قيمته 157.04 مليون درهم من خلال تنفيذ 2104 صفقة لعدد 34 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.16%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.98%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 15%، ثم سهم شركة المال كابيتال ريت بنسبة 14.02%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.56%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.06%، فيما تصدر سهم شركة إعمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.6 مليون ورقة بقيمة 50.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.25%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.02% رابحًا 74.93 نقطة ليغلق عند مستوى 7393.113 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.316 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 513.3 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 6464 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 5.32%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.13%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "حقوق اكتتاب شركة ميثاق للتأمين التكافلي 2021" بنسبة 152.38%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 10.88%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)" بنسبة 5.53%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 7.03%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 4.88%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 3.93%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 308.2 مليون درهم.





بورصة الكويتفيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسرًا 5.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6575.22 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% خاسرًا 6.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7157.93 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% خاسرًا 3.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5433.48 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% خاسرًا 9.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5728.61 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 416 مليون سهم بقيمة 70 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.7 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.27%، 0.26%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.91%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.65%، ثم قطاعي المواد الأساسية والصناعة بنسبة 0.38%، 0.33%، على التوالي.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.16% خاسراً 16.84 نقطة ليغلق عند مستوى 10736.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 122 مليون سهم بقيمة 270.7 مليون ريال عبر تنفيذ 6608 صفقة، وتراجع 21 سهماً، وارتفع 28 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها التأمين بنسبة 0.69%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.57%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 0.87%، 0.08%، على التوالي.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.20% خاسرًا 3.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1593.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 56.52% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.94%، سهم زين البحرين بنسبة 0.81%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 6.64% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسةب 1.33%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.4%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.17%، وهبط سهمي شركة استيراد الاستثمارية، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 5.23%، 0.48%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 34.97% مدفوعًا بصعود شركة البحرين لمواقف السيارات بنسبة 9.57%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 27.56% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.91%، وصعد سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 2.5%.