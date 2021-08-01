شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "ساب" تُوصي بتوزيع أرباح بـ 1 مليار ريال عن النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 1.027 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 5%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم في يوم 5 أغسطس الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح في 19 أغسطس الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 970 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل أرباح بلغت 971 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع البنك الانخفاض في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض دخل العمليات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة. قابل هذا جزئيًا انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وإجمالي مصاريف العمليات وكذلك ارتفاع الحصة في ارباح شركات زميلة.

وحقق البنك تراجعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 1.4 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.