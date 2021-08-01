شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تستهل تعاملات أغسطس بمكاسب 5.5 مليار جنيه وارتفاع جماعي لمؤشراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية تعاملات شهر أغسطس الجاري اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، على مكاسب قوية في مؤشراتها الرئيسية والثانوية بدعم من عمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين مع إعادة بناء المحافظ المالية، وشهدت التعاملات عمليات شراء ملحوظة من المستثمرين العرب.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 5.5 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4.2 مليار جنيه، تضمنت 2.1 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.

وربح المؤشر الرئيسي للبورصة/إيجي إكس 30/ بنسبة 0.63 في المائة مسجلا 10810.21 نقطة، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة

"إيجي إكس 70" بنسبة 1.66% مسجلا 2809.46 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.38% مسجلا 3793.61 نقطة.