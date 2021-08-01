شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 سجل 906.25 جنيهات.
عيار 21 سجل 793 جنيها.
عيار 18 سجل 679.75 جنيه.
الجنيه الذهب 6344 جنيها.
أونصة الذهب 1813 دولارا.
ومن جانبه يرى ممدوح عبد الله الخبير بأسواق المعادن الثمينة، أن تلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بأنه لن يلجأ إلى سياسة التشديد النقدي دعمت الذهب بصورة ملحوظة في التداولات الفورية، وكذلك حركة التضخم في امريكا تدعم توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
وأشار ممدوح عبد الله إلي أن السوق المصري لم يتأثر بقوة جراء حركة الذهب عالمياً، وأن الصعود لا يزال في حدود 4 إلى 5 جنيهات لتسجل الأسعار مستويات 793 جنيها للعيار الرئيسي، لكن إذا استمرت حركة الارتفاع في البورصات العالمية الأسبوع المقبل فإن الذهب مرشح للصعود وتسجيل مستوي 800 جنيه دون مصنعية.