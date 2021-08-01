شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر عند 793 جنيهاً للجرام من عيار 21، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية والسوق المصري.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 سجل 906.25 جنيهات. عيار 21 سجل 793 جنيها. عيار 18 سجل 679.75 جنيه. الجنيه الذهب 6344 جنيها. أونصة الذهب 1813 دولارا.

وشهد سعر الذهب هذا الأسبوع تقلبات كبيرة وذلك في البورصات العالمية وكذلك السوق المصري، حيث سجلت الأسعار مستويات مرتفعة قاربت من 1830 دولار ثم هبطت بختام جلسات الأسبوع إلي 1813 دولار يوم الجمعة، وفي السوق المصري سجلت الأسعار مستويات مرتفعة قاربت 800 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر لكن الأسعار هبطت بختام جلسات التداول إلي 793 جنيها للجرام.

ومن جانبه يرى ممدوح عبد الله الخبير بأسواق المعادن الثمينة، أن تلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بأنه لن يلجأ إلى سياسة التشديد النقدي دعمت الذهب بصورة ملحوظة في التداولات الفورية، وكذلك حركة التضخم في امريكا تدعم توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وأشار ممدوح عبد الله إلي أن السوق المصري لم يتأثر بقوة جراء حركة الذهب عالمياً، وأن الصعود لا يزال في حدود 4 إلى 5 جنيهات لتسجل الأسعار مستويات 793 جنيها للعيار الرئيسي، لكن إذا استمرت حركة الارتفاع في البورصات العالمية الأسبوع المقبل فإن الذهب مرشح للصعود وتسجيل مستوي 800 جنيه دون مصنعية.