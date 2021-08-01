شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس بين 2.5-5 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم الأحد 1-8-2021 في محافظة الجيزة وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر، وذلك مع انخفاض طفيف في سعر البطاطس .

وقال على الفيومي- تاجر بسوق العبور- إن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، وسجلت البطاطس 2.5-5 جنيهات، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الملوخية 2- 5.5 جنيها للكيلو، والبامية بين 9-13 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 7-17جنيها للكيلو، الكوسة 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفلفل فأشار الفيومي إلى أن الفلفل ألوان تراوح بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو.