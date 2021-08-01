شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 1-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الأحد 1-8-2021 أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصري استقرارا عند سعر 18.52جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيع، أما فى بنك مصر بلغ 18.52جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، مقابل سعر إغلاق الخميس 18.50جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وفى بنك البركة يسجل 18.57جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، مقابل 18.53جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.59 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.59 جنيه للشراء. 18.70 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.52 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.52 جنيه للشراء. 18.73 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.52 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.52 جنيه للشراء. 18.73 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.51 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.51 جنيه للشراء. 18.74 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.57 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.57 جنيه للشراء. 18.73 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.54 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.54 جنيه للشراء. 18.75 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.56 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.56 جنيه للشراء. 18.75 جنيه للبيع.