شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. الحديد بين 14200- 14600 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار جميع الخامات والمواد المستخدمة في البناء تشهد استقرارا اليوم الأحد 1-8-2021 فى ظل زيادة المعروض.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر طن حديد التسليح 14200- 14600 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأشار الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن سعر الأسمنت الأسود تراوح بين 800-890 جنيها للطن سعر المصنع، وسعر للمستهلك بين 850-930 جنيها للطن، الأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

وآضاف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوب.