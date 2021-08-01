الاقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأحد

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-8-2021 استقرارا فى السوق وفقا لما أعلنته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة. 

 

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة في حين سعر المستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو، سجلت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها، أسعار الدواجن البلدى 28 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 30-33 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو. 

 

وبالنسبة لأسعار البيض الأبيض فسجل 40.5 جنيها، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

 

 

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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