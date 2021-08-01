شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-8-2021 استقرارا فى السوق وفقا لما أعلنته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 23-24 جنيها للكيلو في المزرعة في حين سعر المستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو، سجلت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها، أسعار الدواجن البلدى 28 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 30-33 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار البيض الأبيض فسجل 40.5 جنيها، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.