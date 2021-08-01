شكرا لقرائتكم خبر عن 5.85 % انخفاض فى الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال مايو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الأحد البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2021.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 102.72 خلال شهر مايو 2021 (أولـي) مقابل 109.10 خلال شهر إبريل 2021 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.85%.

وبلـغ الرقم القياسـي لصناعة المشروبات 325.56 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر إبريل 2021 حيث بلغ 257.40 بارتفــاع قدره 26.48 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف، وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 118.77 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021 حيث بلغ 106.04 بارتفاع قدره 12.01% وذلك لتلبية احتياجات السوق.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة (صناعة الورق ومنتجاته 59.79 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر إبريل 2021 حيث بلغ 71.32 بانخفاض قدره 16.17% وذلك يرجع الي حالة السوق.

بلـغ الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات الغير مصنفه في موضع آخر 155.25 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر إبريل 2021 حيث بلغ 166.70 بنسبة انخفاض قدرها 6.87% وذلك يرجع الي حالة السوق وانخفاض التصدير.