شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو جهاز "أكتوبر الجديدة" يتابعون أعمال تنفيذ الوحدات السكنية ضمن مبادرة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أعمال تخطيط وتنفيذ 10500 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل نموذجي 90م٢ و 75م٢ ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الـ800٠ فدان بقطاع د، ومنطقة غرب أرض المطار، موضحاً أن مدينة أكتوبر الجديدة من كبرى المدن التي يتم تنفيذ وحدات سكنية بها للمواطنين بعدد يتعدى الـ85 ألف وحدة سكنية.

ومن جانبه، تفقد المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مواقع العمل الجديدة للعمارات، يرافقه مسئولو الجهاز والجهات المنفذة والجهات المشرفة على المشروع، وذلك في ضوء المتابعة الميدانية للمشروع الجديد.

وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والجسَّات الاسترشادية لدراسة التربة ببعض المواقع، كما تقدمت الأعمال ببعض المواقع بصب القواعد المسلحة للعمارات، كما تم صب سقف الدور الأرضي بمواقع أخرى، مؤكداً بذل كافة الجهود للانتهاء من المشروع طبقا للمواصفات والبرامج الزمنية المعتمدة.