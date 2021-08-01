شكرا لقرائتكم خبر عن "سبكيم" تتحول للربحية وتُسجل 830 مليون ريال بالربع الثاني 2021 لارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 829.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 99 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 1.1 مليار ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 23.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مما ساهم في ارتفاع هوامش الربح على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية من البيوتان والايثلين والبروبان.

وارتفعت الإيرادات إلى 2.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 950.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 151.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 411.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 74.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.