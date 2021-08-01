شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تترقب انضمام 7 شركات مؤهلة للترقية للسوق الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم باتت 7 شركات مُدرجة ضمن مكونات السوق الرئيسي في بورصة الكويت مهيأة للانتقال إلى السوق الأول، على أن يتم إدراجها ضمن قائمة المراقبة لمدة عام مالي اعتباراً من بداية العام المقبل، وذلك في حال حافظت على معدلات التداول التي حققتها منذ بداية العام الجاري.

وسجلت تلك الشركات معدلات تداول وارتفاعاً في قيمتها السوقية في ظل الزخم الذي شهدته خلال الفترة الماضية ما يجعلها قريبة من قائمة المراقبة الخاصة بالسوق الأول، لافتة إلى أن جميع تلك الشركات من الكيانات التشغيلية التي تقع تحت مظلتها أنشطة وحصص إستراتيجية في مشاريع وشركات خدمية ومالية، لها ثقلها في السوق، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وتضم قائمة المراقبة حالياً شركة «طيران الجزيرة» التي سجلت قيمة سوقية 148.6 مليون دينار بمعدل دوران 26.5 %، كذلك تضم كلاً من الشركة «الوطنية العقارية»، وشركة أعيان للإجارة والاستثمار بقيمة رأسمالية تصل إلى 113.5 مليون دينار وبمعدل دوران 245.2 %، والشركة التجارية العقارية بقيمة رأسمالية 204.3 مليون دينار وبمعدل تداول على أسهمها يبلغ 32.1 %، ومجموعة جي إف إتش المالية بقيمة 256.8 مليون دينار وبمعدل دوران 22.5 %، وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن «السفن» بمعدل دوران 64.7 % وبقيمة رأسمالية 88.7 مليون دينار.

وارتبط نشاط تلك الشركات خلال الفترة الماضية بمعطيات مختلفة، منها ارتباط «الوطنية العقارية» مثلاً بعوائد مرتقبة من صفقات «أجيليتي»، لاسيما استحواذ «DSV» الدنماركية على أعمال الخدمات اللوجستية العالمية التابعة لـ«أجيليتي»، وبما ينعكس على حقوق مساهميها وأدائها المستقبلي.

إلى جانب تجديد عقود تشغيلية خاصة بـ«الوطنية العقارية»، وكذلك نجاح عمليات الهيكلة المالية لشركات مثل «أعيان»، واستفادة «أرزان» من مشاريعها وتملكها لحصة إستراتيجية في شركة البورصة، فيما استفادت «السفن» من عقودها الخدمية، و«التجارية العقارية» من عقاراتها وأدائها التشغيلي، الأمر الذي يجعل مثل هذه الشركات أهدافاً استثمارية ومحط اهتمام المحافظ والصناديق ويفسر الزخم الذي حققته ويتوقع أن تحافظ عليه.

وتشمل الشروط الخاصة بترقية الشركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول أو الإدراج مباشرة فيه أن تكون القيمة الرأسمالية للشركة المرشحة عند 78 مليون دينار كحد أدنى.