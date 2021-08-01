شكرا لقرائتكم خبر عن ارباح "أسمنت أم القرى" تتراجع 12.2% بالربع الثاني وادارتها تُوصي بتوزيع 27.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت أم القرى، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 12.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها حققت صافي أرباح بلغ 18.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 21 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 24.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 27.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع تكلفة المبيعات و إرتفاع المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية والإدارية ومصروف الزكاة للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 63.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقابل إيرادات بلغت 62.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 49.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 59 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 27.5 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% من قيمة السهم الإسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 31 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 38.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.