شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك "البلاد" ترتفع 31% بالربع الثاني لزيادة دخل العمولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال بنك البلاد، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 30.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 416.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 318.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 842.5 مليون ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 821.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الارتفاع في صافي دخل أتعاب وعمولات وصافي مكاسب/ (خسائر) الاستثمارات وصافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح وقابلها انخفاض في مكاسب تحويل عملات أجنبية.

وعلى النحو ذاته، حققت المصرف صافي أرباح بلغ 808.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 588.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 392.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 270 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.