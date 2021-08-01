شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك "الرياض" ترتفع 43% بالربع الثاني لزيادة دخل العمولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال بنك الرياض، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 43.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 1.7 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.2 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 2.14 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 2.11 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات إلى جانب انخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.9% نتيجة للارتفاع في صافي دخل الاتعاب والعمولات، وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، قابله جزئياً انخفاض في صافي دخل تحويل عملات أجنبية.

وشهدت مصاريف العمليات انخفاضاً بنسبة 16.4% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الاخرى، قابله جزئياً ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها.

وعلى النحو ذاته، حققت المصرف صافي أرباح بلغ 2.9 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 1.35 مليار ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 1.48 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.