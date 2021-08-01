شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "مصرف الإنماء" ترتفع 24% بالربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيع 695.7 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لمصرف الإنماء، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 24.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 710.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 572.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 1.2 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 1.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 24.2% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، والدخل من العمليات الأخرى.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.9% نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف رواتب الموظفين، قابل ذلك انخفاض في مصروف الاستهلاك.

وعلى النحو ذاته، حققت المصرف صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 942.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 695.735 مليون ريال، موزعة على عدد 1.987 مليار سهم، بواقع 0.35 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 3.5%.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 642 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل صافي أرباح بلغ 370 مليون ريال في الربع الأول من ا مليون لعام 2020.