شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "السعودي الفرنسي" ترتفع 55% خلال الربع الثاني لانخفاض المصاريف التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للبنك السعودي الفرنسي، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 54.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 856 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 553 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 1.33 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 1.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 25.7%. ويعود الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، قابل ذلك ارتفاعاً جزئيًا في المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حققت المصرف صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في النصف الأول من العام 2020.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 780 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 682 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.